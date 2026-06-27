В четверг, 25 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение при посредничестве США, предусматривающее поэтапный вывод израильских войск с ливанской территории

СМИ: Израильская армия начнёт пилотный вывод войск из южного Ливана В четверг, 25 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение при посредничестве США, предусматривающее поэтапный вывод израильских войск с ливанской территории

По сообщениям местных СМИ, израильская армия готовится начать пилотную фазу вывода войск из южного Ливана уже в воскресенье в соответствии с недавно подписанным рамочным соглашением между Бейрутом и Тель-Авивом.

Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN, вывод войск, как ожидается, начнется с одной из двух «пилотных зон», указанных в соглашении.

KAN отметила, что официальных подробностей о местах и графике вывода войск пока не обнародовано.

«В соответствии с соглашением также предполагается открытие прямого канала связи между Израилем и Ливаном», — сообщила телекомпания.

В четверг, 25 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение при посредничестве США, предусматривающее поэтапный вывод израильских войск с ливанской территории, начиная с двух пилотных зон.