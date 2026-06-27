СМИ: Израильская армия начнёт пилотный вывод войск из южного Ливана

Rania R.a. Abushamala, Nariman Mehdiyev
27 Июня 2026•Обновить: 27 Июня 2026
По сообщениям местных СМИ, израильская армия готовится начать пилотную фазу вывода войск из южного Ливана уже в воскресенье в соответствии с недавно подписанным рамочным соглашением между Бейрутом и Тель-Авивом.
Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN, вывод войск, как ожидается, начнется с одной из двух «пилотных зон», указанных в соглашении.
KAN отметила, что официальных подробностей о местах и графике вывода войск пока не обнародовано.
«В соответствии с соглашением также предполагается открытие прямого канала связи между Израилем и Ливаном», — сообщила телекомпания.
В четверг, 25 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение при посредничестве США, предусматривающее поэтапный вывод израильских войск с ливанской территории, начиная с двух пилотных зон.