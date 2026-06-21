СМИ: Делегация Ирана покинула переговоры из-за угроз Трампа

Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает иранское информагентство Fars

Тегеран должен немедленно остановить силы в Ливане, «которые создают проблемы», иначе США нанесут удар по Ирану. Об этом заявил в соцсетях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее!!!» - написал американский лидер.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф отвечая на угрозы президента США подчеркнул, что Тегеран «не воспринимает их всерьез».