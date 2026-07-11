В рамках испытаний в тесном сотрудничестве с Германией участвовали Министерство обороны Израиля, израильская оборонная компания RAFAEL и Тель-Авивский университет

СМИ: Греция и Израиль провели подводные испытания, наносящих ущерб окружающей среде В рамках испытаний в тесном сотрудничестве с Германией участвовали Министерство обороны Израиля, израильская оборонная компания RAFAEL и Тель-Авивский университет

Появились утверждения о том, что у побережья греческого порта Лаврио при участии Израиля проводились подводные испытания в военных целях.

В сегодняшней статье газеты EFSYN под заголовком «Израильская военная промышленность в глубинах греческих вод» утверждается, что 16–20 марта в рамках европейской исследовательской программы в порту Лаврио (Греция) были проведены подводные военные испытания.

В статье отмечается, что финансируемое Европейским союзом исследование под названием «Подводная безопасность» (UnderSec), в рамках которого проводились эти испытания, началось в 2023 году, и оно направлено на развитие морских технологий в таких европейских портах, как Лаврио, Валенсия и Равенна.

Обращается внимание на то, что в рамках испытаний в тесном сотрудничестве с Германией участвовали Министерство обороны Израиля, израильская оборонная компания RAFAEL и Тель-Авивский университет. В ходе испытаний использовались взрывчатые вещества, такие как ТНТ, а также токсичные и радиоактивные вещества.

«Пятидневные испытания проводились без информирования местного населения, без получения необходимых экологических разрешений и с серьезной угрозой для биоразнообразия в порту», - пишет газета.

Компания RAFAEL является частью государственной оборонной промышленности Израиля. В прошлом году она рекламировала беспилотный летательный аппарат, используя видео, на котором было запечатлено убийство палестинца в Газе.