Данное решение принято несмотря на положения, предусматривающие отсрочку погашения некоторых долгов Национальной нефтяной компании до конца марта 2027 года

СМИ: Государственный банк Ирана заморозил счета Национальной нефтяной компании Данное решение принято несмотря на положения, предусматривающие отсрочку погашения некоторых долгов Национальной нефтяной компании до конца марта 2027 года

Государственный Банк промышленности и горнодобывающей промышленности Ирана заморозил банковские счета Иранской национальной нефтяной компании из-за задолженности.

Согласно сообщению полуофициального информационного агентства «Фарс», банк, заморозивший счета государственной нефтяной компании, не раскрыл подробностей относительно суммы задолженности или объема замороженных счетов.

В сообщении отмечается, что данное решение было принято несмотря на положения, предусматривающие отсрочку погашения некоторых долгов Национальной нефтяной компании, действующей в секторе нефти и природного газа — одном из важнейших источников дохода Ирана, — до конца 1405 года по иранскому календарю (март 2027 года).

Национальная нефтяная компания, являющаяся основной государственной компанией Ирана в нефтегазовом секторе, в полном объеме включена в списки односторонних санкций США.