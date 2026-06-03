В списке 17 человек, чьи повышения были утверждены, не числится ни один темнокожий офицер

СМИ: глава Пентагона заблокировал повышение девяти полковников в ВВС В списке 17 человек, чьи повышения были утверждены, не числится ни один темнокожий офицер

Министр обороны США Пит Хегсет, как утверждается, заблокировал повышение девяти полковников в ВВС.

Согласно меморандуму Пентагона от 19 мая, с которым ознакомилась газета The Wall Street Journal (WSJ), Хегсет также задержал процесс продвижения примерно 24 высокопоставленных офицеров.

Среди 17 человек, чьи повышения были утверждены, оказалась лишь одна женщина, и ни одного темнокожего офицера.

Американские чиновники заявили на условиях анонимности, что прямое вмешательство Хегсета в процессы продвижения по службе вызвало в Пентагоне и Конгрессе дискуссии о том, что некоторые офицеры становятся мишенями из-за их расы, пола, связей с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности предыдущей администрации или из-за того, что их считают недостаточно лояльными.

Личные данные девяти упомянутых полковников получить не удалось.

Тем временем официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что военные повышения основываются исключительно на заслугах.

Парнелл отметил, что Пентагон «никогда не будет учитывать цвет кожи или пол военнослужащих в качестве фактора при повышении». Любой, кто ставит под сомнение продвижение по заслугам, должен пересмотреть свои ценностные суждения, добавил он.