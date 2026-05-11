СМИ: Глава Минобороны Латвии подал в отставку после инцидента с дронами Министр отметил, что в последние недели Латвия столкнулась с серьезными инцидентами с участием дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с беспилотниками, залетевшими несколько дней назад в воздушное пространство страны. Об этом сообщают латвийские СМИ

«Я принял решение уйти с поста министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию», — сказал Спрудс.

Министр добавил, что в последние недели Латвия столкнулась с серьезными инцидентами с участием дронов.

Спрудс подчеркнул, что оборонная отрасль сделала многое и продолжает делать многое, чтобы защищать воздушное пространство Латвии и обеспечивать, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.