СМИ: Глава Минобороны Латвии подал в отставку после инцидента с дронами

Abdulrahman Yusupov, Ekip
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с беспилотниками, залетевшими несколько дней назад в воздушное пространство страны. Об этом сообщают латвийские СМИ
«Я принял решение уйти с поста министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию», — сказал Спрудс.
Министр добавил, что в последние недели Латвия столкнулась с серьезными инцидентами с участием дронов.
Спрудс подчеркнул, что оборонная отрасль сделала многое и продолжает делать многое, чтобы защищать воздушное пространство Латвии и обеспечивать, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.