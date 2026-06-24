СМИ: Германия намерена отказаться от крупнейшего проекта в истории ВМС страны

Cüneyt Karadağ, Abdulrahman Yusupov
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Министр обороны Германии Борис Писториус намерен отказаться от проекта по строительству новейших фрегатов типа F126 для Военно-морских сил страны. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
Этот проект должен был стать крупнейшим в истории ВМС страны.
Как сообщается, решение свернуть работы принято из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.
Отмечается, что с момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более 2 млрд евро.
Согласно сообщению, компания Rheinmetall запросила у правительства Германии около 12 млрд евро за принятие на себя обязательств по проекту .
Издание утверждает, что в качестве быстрой и экономически эффективной альтернативы F126 рассматривается закупка восьми более компактных фрегатов MEKO.