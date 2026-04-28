СМИ: В Тегеране раскрыта «шпионская сеть»

В столице Ирана Тегеране была ликвидирована «шпионская сеть», оснащенная спутниковыми терминалами Starlink.

По данным полугосударственного агентства Fars, силы безопасности провели операцию в одной из квартир в районе Юсуфабад.

В ходе рейда были изъяты терминалы спутниковой связи Starlink, а также большое количество оборудования, предположительно использовавшегося для связи с разведывательными службами.

Лица, находившиеся в квартире, были задержаны по подозрению в передаче информации и документов различным разведывательным структурам.

Иранская полиция также призвала граждан сообщать о подозрительных действиях людей в жилых зданиях.