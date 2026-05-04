СМИ: в результате атак Ирана повреждения получили не менее 16 баз США на Ближнем Востоке Некоторые из поврежденных объектов понесли серьезный операционный ущерб, а часть инфраструктуры стала непригодной для использования

В результате атак Ирана повреждения получили не менее 16 военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщили американские СМИ.

Расследование американского телеканала CNN показало, как напряженность между США и Ираном отразилась на американских военных объектах в регионе.

В материале CNN, подготовленном на основе спутниковых снимков, докладов об оценке ущерба, а также данных источников в США и странах Персидского залива, говорится, что с 28 февраля в результате атак Ирана различные повреждения получили не менее 16 объектов армии США на Ближнем Востоке.

По данным телеканала, некоторые из поврежденных объектов понесли серьезный операционный ущерб, а часть инфраструктуры стала непригодной для использования. При этом атаки Ирана, как отмечалось, были в значительной степени направлены на развернутые по всему региону современные радиолокационные системы, коммуникационную инфраструктуру, средства противоракетной обороны и авиацию.

Среди заявленных потерь были названы радиолокационные системы, связанные с американскими ракетными батареями THAAD в Иордании, а также радарные системы на ряде объектов в Объединенных Арабских Эмиратах.

CNN также сообщила, что во время иранской атаки на авиабазу в Саудовской Аравии был уничтожен американский самолет Boeing E-3 Sentry.

Представители Пентагона на прошлой неделе, выступая в Конгрессе, заявили, что стоимость ударов США по Ирану составила около 25 млрд долларов.

Однако ряд американских СМИ, включая CNN и CBS News, утверждали, что общая стоимость войны с Ираном достигла не менее 50 млрд долларов.