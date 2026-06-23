СМИ: в Национальной разведке США проводятся массовые сокращения персонала

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Палт, назначенный на эту должность президентом Дональдом Трампом, приступил к масштабным сокращениям персонала в Управлении директора национальной разведки (ODNI). Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, Палт, который также является директором Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA), ещt до официального вступления в должность запросил полный список всех сотрудников и приступил к работе на день раньше запланированного срока. Этот запрос, как утверждается, связан с планами массовых сокращений.

Источник не уточнил, сколько именно человек уже уволено из ведомства. Другой информированный источник в беседе с NBC News заявил, что Палт поручил подготовить список из 400 сотрудников Национального центра по борьбе с терроризмом, которые будут уволены в ближайшие недели.

Тем временем член Палаты представителей по делам разведки Джим Хаймс и сенатор-демократ Марк Уорнер направили Палту письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что сотни сотрудников могут быть отправлены в принудительный отпуск или уволены.

В письме содержится предупреждение о том, что масштабные сокращения персонала могут поставить под угрозу выполнение ведомством своих задач. Авторы письма также указывают на отсутствие у Палта опыта работы в разведывательном сообществе и подчеркивают, что любые серьезные структурные изменения не должны проводиться без консультаций с Конгрессом.