СМИ: В Мали убит министр обороны

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара убит. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, он погиб 25 апреля при подрыве начиненного взрывчаткой грузовика у своей резиденции на военной базе Кати в пригороде столицы страны Бамако.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее власти утверждали, что Камара выжил при атаке боевиков.

Предполагается, что нападения совершены вооруженными группировками «Джамаат-нусра аль-Ислам ва аль-Муслимин» (JNIM) и «Фронт освобождения Азавада» (FLA).