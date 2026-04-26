СМИ: В Мали убит министр обороны

Ahmet Emin Dönmez, Abdulrahman Yusupov
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара убит. Об этом сообщают местные СМИ.
Как сообщается, он погиб 25 апреля при подрыве начиненного взрывчаткой грузовика у своей резиденции на военной базе Кати в пригороде столицы страны Бамако.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее власти утверждали, что Камара выжил при атаке боевиков.
Предполагается, что нападения совершены вооруженными группировками «Джамаат-нусра аль-Ислам ва аль-Муслимин» (JNIM) и «Фронт освобождения Азавада» (FLA).