СМИ: возможное соглашение с Оманом не означает немедленного открытия Ормузского пролива

Mustafa Melih Ahıshalı, Marina Mussa
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Любое соглашение между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе не будет означать его немедленного открытия.
Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала заявление неназванного источника по этому вопросу.
В заявлении утверждается, что переговоры по правилам прохода судов ведутся исключительно между Ираном и Оманом и не имеют отношения к США. Подчеркивается, что даже в случае достижения договоренности между Тегераном и Маскатом это не будет означать немедленного открытия Ормузского пролива.
Кроме того, в заявлении отмечается, что возобновление судоходства через Ормузский пролив будет зависеть от изменения позиции США и «исправления допущенных ими нарушений».
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном продвигаются в позитивном направлении, ситуация вокруг критически важного процесса на Ближнем Востоке прояснится в течение 48 часов, а Ормузский пролив будет открыт в самое ближайшее время.
В свою очередь, издание Корпуса стражей исламской революции заявило, что основной причиной задержки достижения соглашения являются угрозы со стороны США.