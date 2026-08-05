Возобновление судоходства через Ормузский пролив будет зависеть от изменения позиции США, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на анонимный источник

СМИ: возможное соглашение с Оманом не означает немедленного открытия Ормузского пролива Возобновление судоходства через Ормузский пролив будет зависеть от изменения позиции США, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на анонимный источник

Любое соглашение между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе не будет означать его немедленного открытия.

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала заявление неназванного источника по этому вопросу.

В заявлении утверждается, что переговоры по правилам прохода судов ведутся исключительно между Ираном и Оманом и не имеют отношения к США. Подчеркивается, что даже в случае достижения договоренности между Тегераном и Маскатом это не будет означать немедленного открытия Ормузского пролива.

Кроме того, в заявлении отмечается, что возобновление судоходства через Ормузский пролив будет зависеть от изменения позиции США и «исправления допущенных ими нарушений».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном продвигаются в позитивном направлении, ситуация вокруг критически важного процесса на Ближнем Востоке прояснится в течение 48 часов, а Ормузский пролив будет открыт в самое ближайшее время.

В свою очередь, издание Корпуса стражей исламской революции заявило, что основной причиной задержки достижения соглашения являются угрозы со стороны США.