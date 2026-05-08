СМИ: ВМС Ирана атаковали три американских военных корабля в Ормузском проливе

Mustafa Melih Ahıshalı, Elmira Ekberova
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Военно-морские силы Ирана нанесли удар по трем американским военным кораблям в Ормузском проливе.
По информации, полученной агентством Tasnim от неназванного источника, в результате атаки американские военные корабли получили повреждения.
Утверждается, что нападение было осуществлено с использованием ракет и дронов-камикадзе.
Также отмечается, что американские эсминцы ВМС США после атаки были вынуждены отступить в сторону Оманского моря.