СМИ: ВМС Ирана атаковали три американских военных корабля в Ормузском проливе Сообщается о применении ракет и дронов-камикадзе, американские эсминцы отступили в сторону Оманского моря

Военно-морские силы Ирана нанесли удар по трем американским военным кораблям в Ормузском проливе.

По информации, полученной агентством Tasnim от неназванного источника, в результате атаки американские военные корабли получили повреждения.

Утверждается, что нападение было осуществлено с использованием ракет и дронов-камикадзе.

Также отмечается, что американские эсминцы ВМС США после атаки были вынуждены отступить в сторону Оманского моря.