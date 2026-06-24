Источники утверждают, что соответствующий запрос был направлен компании по электронной почте

СМИ: власти США оказывали давление на Meta с целью проверки ИИ-моделей Источники утверждают, что соответствующий запрос был направлен компании по электронной почте

Администрация США оказывала давление на технологическую компанию Meta, добиваясь добровольной передачи ее моделей искусственного интеллекта на федеральную проверку. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, представители американского правительства оказывают давление на Meta, чтобы компания добровольно предоставила свои ИИ-модели для федеральной экспертизы, в рамках которой специалисты могли оценить возможности систем и выявить потенциальные уязвимости в сфере безопасности.

Источники утверждают, что соответствующий запрос был направлен компании по электронной почте.

При этом Meta остается единственным крупным американским разработчиком технологий искусственного интеллекта, который до сих пор не заключил соглашение о добровольном предоставлении своих моделей федеральным структурам для проведения подобных проверок.

Другие ведущие компании, включая OpenAI, Anthropic, Google, xAI и Microsoft, ранее подписали соглашения о предоставлении своих систем для оценки федеральной группе по безопасности искусственного интеллекта, известной как «Центр стандартов и инноваций в области ИИ».

Второго июня президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сохранение «глобального лидерства» Соединенных Штатов в сфере искусственного интеллекта, устранение бюрократических препятствий для инноваций и укрепление национальной безопасности.



В документе отмечается, что развитие передовых технологий искусственного интеллекта усиливает позиции США, однако одновременно создает новые вызовы в сфере национальной безопасности, требующие скоординированных действий государственных учреждений.