СМИ: Вице-президент США ставил под сомнение достоверность брифингов Пентагона по Ирану Утверждается, что Джей Ди Вэнс на закрытых для прессы встречах якобы регулярно задавал вопросы о достоверности информации, представляемой Пентагоном о ходе войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение достоверность брифингов, проводимых Министерством обороны США (Пентагоном) по поводу войны США/Израиля против Ирана, а также делился с президентом Дональдом Трампом обеспокоенностью состоянием американских запасов вооружений. С таким утверждением выступил ряд американских чиновников, пожелавших не называть своего имени в беседе с журналом The Atlantic.

Чиновники утверждают, что на закрытых для прессы встречах Вэнс якобы регулярно задавал вопросы о достоверности информации, представляемой Пентагоном о ходе войны.

Сообщается, что Вэнс также выражал Трампу обеспокоенность наличием отдельных видов боеприпасов, в частности обращая внимание на значительное сокращение запасов ракет.

Один из представителей Белого дома утверждает, что вице-президент задавал чиновникам вопросы, касающиеся стратегического планирования в контексте развития конфликта.

В то же время источники подчеркнули, что Вэнс высказывал эти оценки как собственное мнение и напрямую не обвинял министра обороны США Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейна в предоставлении «вводящей в заблуждение информации».