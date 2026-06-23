СМИ: Венгрия затормозила переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы в ЕС Венгрия стала единственной страной, выступившей против этого шага

Венгрия отложила важный процедурный шаг, необходимый для дальнейшего продвижения заявок Украины и Молдовы на вступление в Европейский союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

По данным издания, Будапешт во вторник выступил против направления письма в Европейский совет и Еврокомиссию от имени всех 27 стран-членов ЕС. В документе, как отмечает Politico, должна была быть изложена общая позиция европейских столиц по дальнейшему открытию переговорных глав для Украины и Молдовы.

Как сообщили собеседники издания, Венгрия стала единственной страной, выступившей против этого шага. Процедура требует единогласного одобрения всех 27 государств ЕС. По данным Politico, вопрос планируется вновь обсудить на следующей неделе.

Издание напоминает, что ранее Украина и Молдова достигли важного этапа на пути к членству в ЕС. 15 июня страны Евросоюза единогласно одобрили открытие первого формального переговорного раздела для обеих стран. Politico отмечает, что заявки Киева и Кишинева политически связаны, поэтому продвижение одной страны невозможно без одновременного продвижения другой.

Согласно публикации, Украина рассчитывала ускорить переговорный процесс. Ранее вице-премьер Украины Тарас Качка заявил изданию, что Киев намерен открыть все шесть переговорных кластеров к середине июля. Однако, как пишет издание, после позиции Венгрии этот график оказался под вопросом.

По данным издания, позиция Будапешта соответствует сдержанному подходу венгерского руководства к вопросу европейской интеграции Украины. Как сообщил один из дипломатов ЕС, хотя Венгрия ранее не выступила против открытия первого кластера для Киева, ее правительство настояло на исключении формулировки «как можно скорее» в отношении членства Украины в ЕС из письменных выводов саммита европейских лидеров в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам заседания Европейского совета заявил, что Будапешт не считает правильным открывать все шесть кластеров одновременно.

«Всего существует шесть кластеров, и мы не считаем хорошей идеей открывать их все сразу. Во-первых, потому что по первому кластеру процесс только начался, а во-вторых, это стало бы неправильным сигналом для стран Западных Балкан - Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые годами работают над вступлением в ЕС», - сказал Мадьяр.

Как отмечает Politico, дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС теперь может зависеть от следующего обсуждения на уровне стран-членов Евросоюза.