СМИ: Бен-Гвир отменил визит в Нью-Йорк из-за опасений задержания По данным израильской прессы, причиной стали усиливающееся юридическое давление и обращения правозащитных организаций в США

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отменил запланированный на эту неделю визит в Нью-Йорк из-за опасений быть задержанным в связи с проводимой им политикой в отношении палестинцев, сообщают израильские СМИ.

По информации газеты Гаарец, Бен-Гвир должен был принять участие в Саммите начальников полиции ООН в Нью-Йорке, однако отказался от поездки из-за опасений, связанных с возможными протестами правозащитных организаций, а также растущим числом требований о его задержании и начале расследования.

Как отмечает издание, решение было принято после оценки ситуации службами безопасности и политическим руководством, которые предупредили, что радикальные заявления и политика министра могут привести к акциям протеста и юридическому преследованию.

Газета The Jerusalem Post, в свою очередь, пишет, что отмена визита связана с усиливающимся юридическим давлением.

По данным издания, важную роль сыграли действия базирующегося в Бельгии правозащитного фонда Hind Rajab Foundation, который подал в США юридические жалобы в отношении Бен-Гвира из-за его политики в отношении палестинских заключенных.

Сообщается, что организация обратилась в Министерство юстиции США с призывом начать юридическое разбирательство в отношении министра, а также потребовала от генерального прокурора штата Нью-Йорк открыть официальное расследование.

В фонде заявили, что привлечение к юридической ответственности перестало быть лишь теоретической возможностью, и подчеркнули, что продолжат добиваться принятия правовых мер против Бен-Гвира со стороны американских властей.

Офис министра официально не прокомментировал причины отмены визита.

Бен-Гвир, лидер ультраправой партии "Еврейская сила", отказался от участия в международной конференции руководителей полиции, которая пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке с участием представителей правоохранительных органов из разных стран мира. Он остается одной из наиболее противоречивых политических фигур как в Израиле, так и за его пределами.

В конце мая Бен-Гвир подвергся международной критике после публикации видеозаписи, на которой активисты Международной флотилии "Global Sumud", задержанные после перехвата их судна в море, стоят на коленях в наручниках и подвергаются избиению. После этого ему был запрещен въезд во Францию и Ирландию.

Франция, Испания и Италия выступили за введение общеевропейских санкций против Бен-Гвира, а судебные органы Франции и Италии начали расследования по обвинениям в пытках в отношении задержанных активистов.

Британское интернет-издание Middle East Eye также сообщало в мае, что в Международный уголовный суд было направлено закрытое обращение с требованием выдать ордера на арест Бен-Гвира и министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в отношении палестинцев на Западном берегу.

На фоне продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа Бен-Гвир неоднократно призывал к принудительному переселению палестинцев. Кроме того, международные призывы к его уголовному преследованию усилились из-за его заявлений в отношении палестинских заключенных и инициатив о введении смертной казни для них.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в секторе Газа.