СМИ: Бен-Гвир отменил визит в Нью-Йорк из-за опасений задержания

Said Amori, Esat Fırat, Elmira Ekberova
05 Июля 2026•Обновить: 05 Июля 2026
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отменил запланированный на эту неделю визит в Нью-Йорк из-за опасений быть задержанным в связи с проводимой им политикой в отношении палестинцев, сообщают израильские СМИ.
По информации газеты Гаарец, Бен-Гвир должен был принять участие в Саммите начальников полиции ООН в Нью-Йорке, однако отказался от поездки из-за опасений, связанных с возможными протестами правозащитных организаций, а также растущим числом требований о его задержании и начале расследования.
Как отмечает издание, решение было принято после оценки ситуации службами безопасности и политическим руководством, которые предупредили, что радикальные заявления и политика министра могут привести к акциям протеста и юридическому преследованию.
Газета The Jerusalem Post, в свою очередь, пишет, что отмена визита связана с усиливающимся юридическим давлением.
По данным издания, важную роль сыграли действия базирующегося в Бельгии правозащитного фонда Hind Rajab Foundation, который подал в США юридические жалобы в отношении Бен-Гвира из-за его политики в отношении палестинских заключенных.
Сообщается, что организация обратилась в Министерство юстиции США с призывом начать юридическое разбирательство в отношении министра, а также потребовала от генерального прокурора штата Нью-Йорк открыть официальное расследование.
В фонде заявили, что привлечение к юридической ответственности перестало быть лишь теоретической возможностью, и подчеркнули, что продолжат добиваться принятия правовых мер против Бен-Гвира со стороны американских властей.
Офис министра официально не прокомментировал причины отмены визита.
Бен-Гвир, лидер ультраправой партии "Еврейская сила", отказался от участия в международной конференции руководителей полиции, которая пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке с участием представителей правоохранительных органов из разных стран мира. Он остается одной из наиболее противоречивых политических фигур как в Израиле, так и за его пределами.
В конце мая Бен-Гвир подвергся международной критике после публикации видеозаписи, на которой активисты Международной флотилии "Global Sumud", задержанные после перехвата их судна в море, стоят на коленях в наручниках и подвергаются избиению. После этого ему был запрещен въезд во Францию и Ирландию.
Франция, Испания и Италия выступили за введение общеевропейских санкций против Бен-Гвира, а судебные органы Франции и Италии начали расследования по обвинениям в пытках в отношении задержанных активистов.
Британское интернет-издание Middle East Eye также сообщало в мае, что в Международный уголовный суд было направлено закрытое обращение с требованием выдать ордера на арест Бен-Гвира и министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в отношении палестинцев на Западном берегу.
На фоне продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа Бен-Гвир неоднократно призывал к принудительному переселению палестинцев. Кроме того, международные призывы к его уголовному преследованию усилились из-за его заявлений в отношении палестинских заключенных и инициатив о введении смертной казни для них.
21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в секторе Газа.