СМИ: Белый дом попросил OpenAI ограничить выпуск GPT-5.6

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к компании OpenAI с просьбой ограничить выпуск следующей модели, GPT-5.6, сославшись на соображения безопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно сообщению, Белый дом потребовал от OpenAI ограничить модель лишь небольшим кругом одобренных правительством партнеров, прежде чем выпускать ее в более широком масштабе.

Источники утверждают, власти США рассматривают GPT-5.6 от OpenAI как модель, находящуюся на одном уровне с Mythos от Anthropic в плане передовых возможностей, в том числе в сфере кибербезопасности. Возможности Mythos привели к введению жесткого экспортного контроля и ограничениям со стороны правительства США.

Как сообщается, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам о согласии компании с предложением Белого дома.