Согласно плану, израильская армия должна будет покинуть отдельные районы, а вместо нее там будут размещены подразделения ливанской армии

СМИ: Бейрут и Тель-Авив обсуждают создание «пилотных зон» на юге Ливана Согласно плану, израильская армия должна будет покинуть отдельные районы, а вместо нее там будут размещены подразделения ливанской армии

Переговоры между Бейрутом и Тель-Авивом, проходящие при посредничестве США, сосредоточены на договоренностях о создании так называемых «пилотных зон» на юге Ливана. Об этом сообщили израильские СМИ.

Согласно этому плану, израильская армия должна будет покинуть отдельные районы, а вместо нее там будут размещены подразделения ливанской армии.

Как пишет газета Maariv, пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном начался накануне в Вашингтоне. Ожидается, что обсуждения, посвященные вопросам безопасности, продлятся до 25 июня.

По данным издания, стороны рассматривают механизм реализации плана «пилотных зон». Он предусматривает ограниченный вывод израильской армии из некоторых оккупированных районов на юге Ливана при условии, что ответственность за безопасность там возьмет на себя ливанская армия, а возвращение «Хезболлы» будет предотвращено.

Идея создания «пилотных зон» была вынесена на обсуждение после предыдущих раундов переговоров. План предполагает, что под наблюдением и контролем США израильская армия «ограниченно и планомерно» покинет указанные районы.

На переговорах стороны обсуждают детали этого плана, включая районы, которые могут быть включены в пилотный проект, график его реализации, механизмы наблюдения и контроля, а также критерии, по которым будет оцениваться успех или неудача инициативы.

Сообщается, что переговоры разделены на три этапа. 23 июня стороны начали обсуждение политических вопросов, 24 июня перешли к темам безопасности, а 25 июня при участии политических и военных делегаций планируется выйти на согласованные решения и окончательные итоги.

По информации Maariv, израильская делегация должна представить подробные карты и оперативный план пилотного проекта. В случае достижения договоренности Израиль рассмотрит возможность изменения порядка размещения своих сил на юге Ливана.

В сообщении также утверждается, что Израиль передал США разведданные об инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана. Это, как отмечает издание, сделано для проверки оперативных возможностей ливанской армии и определения районов, где можно предотвратить восстановление сил «Хезболлы».

Администрации Тель-Авива и Бейрута ведут прямые переговоры при посредничестве США. Пятый раунд переговоров продолжается в Вашингтоне. Ожидается, что стороны обсудят закрепление режима прекращения огня, вывод Израиля из оккупированных районов, безопасность границы и вопрос пленных.

- Атаки Израиля на Ливан

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. В этот период правительство Ливана заявляло, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля сообщил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего при посредничестве США 14–15 мая, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней начиная с 17 мая.

С 2023 года в результате атак на юге Ливана Израиль сформировал буферную зону, похожую на так называемую Желтую линию в секторе Газа.

Как и в Газе, деревни на юге Ливана были эвакуированы и разрушены. Таким образом, за счет созданной буферной зоны Израиль расширил приграничную линию вглубь территории Ливана еще на 10 километров.