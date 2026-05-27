СМИ: Армии Израиля не удалось нанести удар по Бейруту из-за давления Трампа В израильской газете утверждается, что премьер-министр Израиля и министр обороны признали на заседании кабинета безопасности, что существуют ограничения, связанные с позицией Вашингтона

Израильская армия не может наносить удары по Бейруту из-за давления со стороны США и президента Дональда Трампа, сообщает израильская газета Yedioth Ahronot.

В публикации утверждается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац признали на заседании кабинета безопасности, что существуют ограничения, связанные с позицией Вашингтона.

Согласно материалу, на заседании, длившемся около трех часов, обсуждались наземные операции за пределами так называемой «желтой линии» в Ливане, а также вопрос отсутствия авиаударов по Бейруту.

Нетаньяху в ответ на критику заявил, что у Израиля «нет ограничений» на проведение операций в Бейруте, добавив, что подобные действия уже осуществлялись ранее.

Министр по делам поселений Орит Струк, в свою очередь, выразила несогласие, заявив, что предыдущие операции не означают отсутствие ограничений в настоящее время и призвала к более активным действиям.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не отвечает на атаки беспилотников по причине давления со стороны США, отметив: «Наш расчет был таким: если есть атака БПЛА, мы бомбим Дахию. Но американцы это блокируют, и они наши партнеры», фактически подтвердив наличие внешнего давления.

Ранее Израиль начал интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта, заняв ряд районов на юге страны.

По данным властей Ливана, число перемещенных лиц превысило 1 миллион человек.

С апреля и мая стороны при посредничестве США продлевали режим прекращения огня и проводили переговоры о его расширении.

По данным Минздрава Ливана, с марта в результате израильских атак погибли более 3 200 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает операции и разрушение домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» заявляет об ответных ударах в ответ на нарушения перемирия.