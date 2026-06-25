Посол США в Анкаре Баррак, а также представители Министерства обороны и Государственного департамента лично проинформировали Конгресс по этому вопросу - сказал источник

СМИ: Администрация Трампа планирует продвигать продажу двигателей KAAN, несмотря на противодействие Конгресса Посол США в Анкаре Баррак, а также представители Министерства обороны и Государственного департамента лично проинформировали Конгресс по этому вопросу - сказал источник

Один из американских чиновников, комментируя сообщение о том, что администрация Дональда Трампа планирует продвигать сделку по продаже двигателей для национального боевого самолета KAAN, несмотря на позицию Конгресса, заявил: «Посол (Том) Баррак, а также представители Министерства обороны и Государственного департамента лично проинформировали Конгресс по этому вопросу».

Один из представителей администрации Трампа, пожелавший остаться неназванным, в беседе с корреспондентом «Анадолу» отметил, что «администрация всегда поддерживает максимально прозрачные отношения с Конгрессом», и добавил: «Помимо регулярного общения с Конгрессом, посол США в Анкаре Баррак, а также представители Министерства обороны и Государственного департамента лично проинформировали Конгресс по этому вопросу».

Газета «The Wall Street Journal» (WSJ) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует обойти решение Конгресса по поводу продажи реактивных двигателей, запрошенных у США для национального боевого самолета KAAN, и уведомила Конгресс о намерении осуществить эту продажу.

По данным газеты, один из представителей администрации Трампа оценил этот шаг как проявление «тесных отношений» между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Трампом.

Президент США Дональд Трамп 24 июня в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, «собирается ли он отправиться в Анкару с хорошими новостями по поводу продажи Турции авиационных двигателей и истребителей F-35», сказал: «Думаю, что да. Турция — член НАТО. Некоторые не считают Турцию таковой, но на самом деле это так. Она — сильный член НАТО. Да, вероятно, я сделаю что-то, что очень порадует его (президента Эрдогана)».

Член Палаты представителей США от Демократической партии Грегори Микс также в заявлении, опубликованном на сайте Конгресса отметил: «Вчера поздно вечером администрация сообщила мне, что в очередной раз обойдет внимание Конгресса при поставке турецкой армии оборонного оборудования на сумму более 700 миллионов долларов».