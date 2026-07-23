В Вашингтоне обсуждались возможные меры по борьбе с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) - The Washington Post

СМИ: Администрация США рассматривает возможность военной операции против JNIM в Мали В Вашингтоне обсуждались возможные меры по борьбе с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) - The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против связанной с «Аль-Каидой» террористической группировки JNIM в Мали. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне обсуждались возможные меры по борьбе с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM).

Источники утверждают, что администрация Трампа рассматривает вариант применения военной силы на территории Мали, однако окончательное решение пока не принято, а внутри администрации сохраняются разногласия по вопросу проведения этой операции.

По словам собеседников газеты, старший директор Совета национальной безопасности США по борьбе с терроризмом и старший советник президента Дональда Трампа Себастьян Горка входит в число сторонников военного вмешательства.



Источники отметили, что террористическая угроза в регионе Сахель носит «многонациональной» характер, а также призвали страны региона, в том числе союзников по НАТО оказать поддержку Альянсу государств Сахеля (AES), объединяющему Мали, Буркина-Фасо и Нигер, в борьбе с JNIM и террористической организацией ДЕАШ.

Между тем в Белом доме, отвечая на запрос по этой теме, заявили, что США поощряют правительства стран Северной и Западной Африки приобретать американское оборонное оборудование и услуги в рамках сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Отмечается, что если решение о проведении операции будет принято, Мали станет восьмой страной, в отношении которой Дональд Трамп отдаст приказ о военной операции в ходе своего второго президентского срока.

По оценкам, прямая военная операция США в Мали может привести к новому витку напряженности между Вашингтоном и Москвой, учитывая присутствие российских сил в стране.

В последние годы Мали сталкивается с серьезными проблемами в сфере безопасности из-за активности вооруженных группировок, действующих преимущественно в северных и центральных районах страны.