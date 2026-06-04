СМИ:Трамп откажется от перемирия с Ираном лишь в случае гибели военных США По данным The Wall Street Journal, такую позицию глава Белого дома «озвучил в частном порядке» своим подчиненным

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от действующего режима прекращения огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, такую позицию глава Белого дома «озвучил в частном порядке» своим подчиненным.

Собеседники WSJ подчеркнули, что режим прекращения огня, который длится уже несколько недель, остается в силе, несмотря на непрерывные ожесточенные столкновения.

Отмечается, что нежелание Трампа возобновлять боевые действия говорит о том, что «он может быть готов выдерживать небольшие вспышки неделями или даже месяцами, чтобы избежать более масштабного конфликта на Ближнем Востоке».