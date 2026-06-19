Службы экстренной помощи Великобритании приступили к ликвидации последствий столкновения двух поездов

Aysu Biçer, Nariman Mehdiyev
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Британская транспортная полиция сообщила в пятницу, 19 июня, что реагирует на сообщения о столкновении двух поездов недалеко от Бедфорда в восточной Англии.
По данным пожарно-спасательной службы Бедфордшира, в инциденте на железнодорожной линии к югу от Бедфорда, предположительно, участвовали два поезда.
Пожарная служба призвала население избегать этого района, пока аварийные службы занимаются устранением последствий происшествия.
Компания Thameslink сообщила, что все железнодорожные линии между Лутоном и Бедфордом заблокированы примерно с 17:30 по британскому летнему времени (16:30 по Гринвичу).
Оператор предупредил о значительных сбоях в движении в течение всего вечера, в результате чего многие рейсы будут задержаны или отменены.
В течение всего вечера ожидаются значительные сбои в движении, в результате чего многие рейсы будут задержаны или отменены.
«Все линии между Лутоном и Бедфордом перекрыты», — сообщила компания Thameslink, добавив, что аварийные службы реагируют на происшествие.
Пассажирам, уже находящимся в поездах на затронутом маршруте, рекомендовано оставаться на борту до получения дальнейших инструкций от персонала железной дороги.