Служба береговой охраны Йемена: у берегов Шебвы захвачен нефтяной танкер

Береговая охрана Йемена сообщила, что получила сообщение о захвате нефтяного танкера «M/T EUREKA» у побережья провинции Шебва на юге страны.



Согласно заявлению Береговой охраны, нефтяной танкер «M/T EUREKA» был захвачен и угнан неизвестными вооруженными лицами.



Вооруженная группа, поднявшаяся на борт судна, после захвата контроля направила танкер через Аденский залив к побережью Сомали.



Сразу после получения сигнала береговая охрана из Адена и Шебвы начала операцию по определению местонахождения и отслеживанию судна с помощью патрульных катеров.



В результате координации с международными партнерами и соответствующими органами в Аденском заливе было установлено местонахождение танкера, продолжается операция по отслеживанию с целью освобождения судна и обеспечения безопасности экипажа.



В заявлении не приводится никакой информации о происхождении судна.



Между тем, Британская организация морской торговли (UKMTO) передало, что в 84 милях к юго-западу от порта города Мукелла в провинции Хадрамаут к сухогрузу приблизился небольшой катер в сопровождении рыболовецкого судна.