Израильская авиакомпания «Israir» утверждает, что за этим шагом Словении стоят политические мотивы

Словения отказала самолету израильской авиакомпании в разрешении на посадку Израильская авиакомпания «Israir» утверждает, что за этим шагом Словении стоят политические мотивы

Словения отказала в разрешении на посадку самолету израильской авиакомпании «Israir», который должен был приземлиться в столице стиз-за несогласия с политикой правительства Тель-Авива.



Согласно сообщению газеты Jerusalem Post, самолету авиакомпании «Israir», который должен был приземлиться в столице Словении Любляне, было отказано в разрешении на посадку, и он был перенаправлен в город Загреб в Хорватии.



Данное решение было принято словенскими властями.



Генеральный директор «Israir» Ури Сиркис сообщил, что соответствующие израильские ведомства, включая Министерство иностранных дел и Управление гражданской авиации, вмешались в ситуацию, чтобы найти решение, которое позволило бы осуществить рейс в соответствии с планом, однако эти усилия не увенчались успехом.



Компания утверждает, что за этим шагом Словении стоят политические мотивы.



Согласно заявлению авиакомпании, Израиль направил Словении резкий протест, заявив, что отказ властей Любляны предоставить самолету Israir разрешение на посадку был обусловлен несогласием с политикой правительства Тель-Авива.



Официального заявления по этому поводу со стороны Министерства иностранных дел Израиля не поступало.