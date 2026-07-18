Семнадцатилетний Фади Хамдулла ан-Насан был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось

Скончался раненый израильскими военными на Западном берегу палестинский юноша Семнадцатилетний Фади Хамдулла ан-Насан был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось

Семнадцатилетний палестинец, получивший тяжелое ранение в результате огня со стороны израильских военных на оккупированном Западном берегу реки Иордан неделю назад, скончался.

По данным местных источников, Фади Хамдулла ан-Насан был ранен в область бедра 11 июля во время рейда израильских войск и нападения незаконных еврейских поселенцев в населенном пункте Эль-Мугайир .

Юноша был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Еще двое палестинцев получили ранения металлическими пулями с резиновым покрытием, а 10-летний ребенок получил травму головы в результате попадания светошумовой гранаты.

Поселок Эль-Мугайир и расположенные рядом палестинские населенные пункты регулярно подвергаются нападениям со стороны незаконных поселенцев и рейдам подразделений армии Израиля.

Палестинские власти и правозащитные организации обвиняют израильских поселенцев, незаконно присвоивших палестинские земли, в ежедневных нападениях с целью насильственного вытеснения палестинцев и захвата новых территорий.

Согласно официальным данным палестинской стороны, с октября 2023 года в результате действий армии Израиля и поселенцев на оккупированном Западном берегу погиб 1181 палестинец, около 13 тысяч получили ранения, еще примерно 24 тыс. были задержаны.