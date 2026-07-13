Скончался звезда «Парка юрского периода» Сэм Нилл

Damla Delialioğlu, Ulviyya Amoyeva
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
В возрасте 78 лет скончался новозеландский актер Сэм Нилл, всемирно известный по роли доктора Алана Гранта во франшизе «Парк юрского периода».
В опубликованном в соцсети посте семья подтвердила, что кончина стала внезапной для родных.
Звезда фильмов «Парк Юрского периода» и сериала «Острые козырьки» ушел из жизни 13 июля в Сиднее в кругу близких. Причина смерти не разглашается.
За свою долгую и выдающуюся карьеру Сэм Нилл удостоился множества престижных наград и номинаций, признающих его вклад в мировой кинематограф
В 2023 году новозеландскому актеру был поставлен диагноз «рак», однако в апреле он объявил, что успешно прошел лечение и победил болезнь.