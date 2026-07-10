Американская летчица и участница исторического полета Blue Origin 2021 года умерла в возрасте 87 лет

Скончалась Уолли Фанк, ставшая самой пожилой женщиной в космосе Американская летчица и участница исторического полета Blue Origin 2021 года умерла в возрасте 87 лет

Американская астронавт, летчица и посол доброй воли, участница знаменитой программы «Меркурий-13» Уолли Фанк ушла из жизни в возрасте 87 лет.

В июле 2021 года она прославилась на весь мир, совершив суборбитальный полет на корабле New Shepard компании Blue Origin. На тот момент ей было 82 года, и она стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Член городского совета города Грейпвайн (штат Техас) Дафф О'Делл сообщил, что Фанк умерла в своей квартире в доме престарелых, расположенном в Грейпвайне.

По словам О'Делла, в последнее время Фанк несколько раз падала, а затем у нее развилась инфекция ноги. «Это привело к серьезным осложнениям», — пояснил он.

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман в публикации в социальной сети американской компании Х отметил, что Уолли Фанк никогда не теряла веры в то, что однажды окажется в космосе. «Ее любовь к полетам, упорство и страсть к открытиям будут вдохновлять многие поколения американцев. Счастливого пути, Уолли», - отметил он.

Космическая легенда

20 июля 2021 года Фанк совершила успешный суборбитальный полет на корабле New Shepard, разработанном компанией Blue Origin. Вместе с ней на борту находились основатель Amazon Джефф Безос и еще два пассажира.

Помимо Безоса, в полете участвовали его брат Марк Безос и Оливер Деймен — сын генерального директора инвестиционной компании Somerset Capital Partners.

После этого полета Фанк стала самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Однако впоследствии этот рекорд был побит сначала 90-летним актером сериала «Звездный путь» Уильямом Шетнером, а затем 90-летним американцем Эдом Дуайтом. В результате Уолли Фанк сохранила за собой статус самой пожилой женщины, совершившей космический полет.

