Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в Тульской области пострадал один человек

Склад Wildberries в Тульской области РФ подвергся атаке БПЛА Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в Тульской области пострадал один человек

Логистический объект Wildberries в Тульской области России загорелся после атаки БПЛА, сообщили в компании.

"На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация", - говорится в сообщении пресс-службы компании в Телеграме.

В компании отметили, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в Тульской области пострадал один человек.



"По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в "Максе".

Миляев отметил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание в сортировочном центре Wildberries, также повреждения получили два многоквартирных дома и два производственных объекта.