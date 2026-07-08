Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб выступили с заявлениями для СМИ

Скандинавские страны призвали увеличить оборонные расходы Европы и продолжить поддержку Украины Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб выступили с заявлениями для СМИ

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб заявили об увеличении расходов на оборону, а также указали на важность оказания поддержки Украины.

Кристерссон, Стёре и Стубб выступили с заявлениями для прессы в преддверии 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Так, премьер Швеции подчеркнул, что российско-украинская война представляет серьезную угрозу безопасности Европы, так как Россия не проявляет готовности к переговорам.

«Как мы подчеркивали и на прошлогоднем саммите в Гааге, европейские союзники теперь берут на себя большую ответственность за безопасность Европы», — сказал он.

По словам Кристерссона, Швеция намерена к 2030 году увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Он также отметил, что наращивание производственных мощностей оборонной промышленности приобретает все большее значение.

В качестве примера вклада Швеции в эту сферу Кристерссон привел решение НАТО выбрать разработанную шведской компанией Saab систему дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye.

По мнению премьера, Украина продолжает противостоят России благодаря поддержке западных стран.

«Продолжение активной поддержки Украины является нашим главным приоритетом», — сказал премьер.

Швеция поставит Украине истребители нового поколения Gripen E, а также передаст бывшие в эксплуатации боевые самолеты, - добавил он.

«Нам придется научиться жить с заявлениями тех или иных лидеров»

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, в свою очередь, заявил, что страна движется к достижению согласованного в Гааге показателя оборонных расходов в размере 5% ВВП и продолжит поддержку Украины, которая остается одним из ключевых вопросов повестки НАТО.

Комментируя дискуссии о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе, Стёре отметил, что у Вашингтона есть глобальные обязательства и за пределами Европы, указав на то, что подобный подход не является новым.

При этом премьер подчеркнул, что Европа выполняет свою часть обязательств в сфере обороны.

«Нам придется научиться жить с заявлениями тех или иных лидеров. Но если посмотреть на конкретные факты, то станет очевидно, что Европа не только тратит больше средств, но и расходует их более разумно», — сказал Стёре.

Премьер отметил, что не верит в полный вывод американских войск из Европы, так как деятельность Норвегии в Арктике и на Крайнем Севере имеет важное значение не только для безопасности Европы, но и для национальной безопасности США.

Стёре также сообщил, что крупнейшие инвестиции Норвегии в оборонной сфере будут направлены на развитие военно-морского флота. Норвегия реализует инновационные проекты совместно с Великобританией, Канадой и Германией, - добавил он.

Финляндия: «Гренландия — вопрос Дании»

Между тем президент Финляндии Александер Стубб заявил журналистам, что считает крайне важным сохранение открытого судоходства через Ормузский пролив, а также выразил надежду на продолжение режима прекращения огня и диалога между США и Ираном.

Он подчеркнул важность сохранения единства НАТО, а также отметил, что переговоры по вопросу Гренландии продолжаются между США, Данией и самой Гренландией.



«Вопросы, связанные с Гренландией, взаимосвязаны и находятся исключительно в ведении Королевства Дания», — сказал Стубб.

По его словам, НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а международному сообществу следует «оставить в стороне ежедневный шум внешнеполитической риторики».

Стубб отметил, что на нынешнем саммите необходимо обсудить два аспекта, касающихся Украины: первый — военный, финансовый и политический, а второй — вопросы обороны.

Кроме того, президент Финляндии подчеркнул необходимость поставок Украине ракет Patriot и других систем противовоздушной обороны.

«Россия не прекратит эту войну из-за экономических трудностей. Она также не остановит войну из-за потерь среди российских военнослужащих. Но если российские власти почувствуют, что население выступает против войны, тогда они прекратят ее и вернутся за стол переговоров. И именно это мы сейчас наблюдаем», — считает он.

Президент Финляндии также призвал продолжать усиливать давление на Россию с целью возвращения ее к переговорному процессу.