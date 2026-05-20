КНР и РФ должны взять на себя ответственность за сохранение международного порядка, заявил китайский лидер

Си Цзиньпин призвал Россию совместно противостоять «одностороннему произволу» КНР и РФ должны взять на себя ответственность за сохранение международного порядка, заявил китайский лидер

В мире, где наблюдается усиление односторонних действий и стремления к гегемонии, а также возникает опасность возвращения к «закону джунглей», в котором сильный всегда прав, Китай и Россия как великие державы должны усилить координацию и взять на себя ответственность за сохранение международного порядка.

Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине.

Си Цзиньпин завуалированно раскритиковал действия президента США Дональда Трампа во время его второго срока, указав на одностороннее повышение тарифов, требования суверенитета и использование силы с целью перестроить международную обстановку в интересах США. «Односторонность и гегемония создают серьезную угрозу, крайне опасно приближая международный порядок к борьбе за силу и господство в стиле «закона джунглей», — сказал он.

Председатель КНР подчеркнул, что в этих условиях Пекин и Москва должны продвигать международную координацию. «Китай и Россия как великие державы должны взять на себя ответственность в этом неспокойном мире, где царят односторонний произвол и закон джунглей, и защищать авторитет ООН, международное равенство и справедливость», - сказал он.

Китайский лидер также отметил, что две страны должны решительно противостоять попыткам отрицать итоги Второй мировой войны, а также любым попыткам обелить фашизм и милитаризм.

Конфигурация отношений США, РФ и Китая

Примечательно, что Си Цзиньпин сделал эти заявления именно в контексте последовательных визитов в Пекин лидеров США и России.

Президент США Дональд Трамп посетил Китай 13–15 мая, всего за несколько дней до прибытия Владимира Путина, который накануне прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

В последние годы растущая конкуренция и геополитическая напряженность между Китаем и США, а также ситуация вокруг Украины, которая поставила Россию в противостояние с США и их союзниками, сблизили Пекин и Москву.

Последовательные визиты в условиях обострения геополитических противоречий и нерешенных конфликтов в Украине и вокруг Ирана демонстрируют стремление Пекина сохранять баланс в отношениях с Вашингтоном и Москвой, при этом укрепляя свою центральную роль в отношениях между великими державами.

Китай, с одной стороны, во время визита Трампа предложил формулу «конструктивных стратегически стабильных отношений» с США, чтобы в среднесрочной перспективе избежать конфликта. С другой стороны, Пекин продолжает поддерживать с Россией «стратегическое партнерство», используя как рычаг в соперничестве с Вашингтоном.