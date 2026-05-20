Си Цзиньпин призвал Россию совместно противостоять «одностороннему произволу»

Emre Aytekin, Ulviyya Amoyeva
20 Май 2026•Обновить: 20 Май 2026
В мире, где наблюдается усиление односторонних действий и стремления к гегемонии, а также возникает опасность возвращения к «закону джунглей», в котором сильный всегда прав, Китай и Россия как великие державы должны усилить координацию и взять на себя ответственность за сохранение международного порядка.
Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине.
Си Цзиньпин завуалированно раскритиковал действия президента США Дональда Трампа во время его второго срока, указав на одностороннее повышение тарифов, требования суверенитета и использование силы с целью перестроить международную обстановку в интересах США. «Односторонность и гегемония создают серьезную угрозу, крайне опасно приближая международный порядок к борьбе за силу и господство в стиле «закона джунглей», — сказал он.
Председатель КНР подчеркнул, что в этих условиях Пекин и Москва должны продвигать международную координацию. «Китай и Россия как великие державы должны взять на себя ответственность в этом неспокойном мире, где царят односторонний произвол и закон джунглей, и защищать авторитет ООН, международное равенство и справедливость», - сказал он.
Китайский лидер также отметил, что две страны должны решительно противостоять попыткам отрицать итоги Второй мировой войны, а также любым попыткам обелить фашизм и милитаризм.
Конфигурация отношений США, РФ и Китая
Примечательно, что Си Цзиньпин сделал эти заявления именно в контексте последовательных визитов в Пекин лидеров США и России.
Президент США Дональд Трамп посетил Китай 13–15 мая, всего за несколько дней до прибытия Владимира Путина, который накануне прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
В последние годы растущая конкуренция и геополитическая напряженность между Китаем и США, а также ситуация вокруг Украины, которая поставила Россию в противостояние с США и их союзниками, сблизили Пекин и Москву.
Последовательные визиты в условиях обострения геополитических противоречий и нерешенных конфликтов в Украине и вокруг Ирана демонстрируют стремление Пекина сохранять баланс в отношениях с Вашингтоном и Москвой, при этом укрепляя свою центральную роль в отношениях между великими державами.
Китай, с одной стороны, во время визита Трампа предложил формулу «конструктивных стратегически стабильных отношений» с США, чтобы в среднесрочной перспективе избежать конфликта. С другой стороны, Пекин продолжает поддерживать с Россией «стратегическое партнерство», используя как рычаг в соперничестве с Вашингтоном.