Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет визитом

Emre Aytekin, Elmira Ekberova
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с первым за семь лет визитом в эту страну.
Как сообщает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин вылетел из Пекина утром и прибыл в столицу КНДР Пхеньян.
В поездке его сопровождают супруга Пэн Лиюань, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и глава Канцелярии ЦК Цай Ци, а также министр иностранных дел Китая Ван И.
Это первая зарубежная поездка китайского лидера в текущем году.
Последний раз Си Цзиньпин посещал Северную Корею в 2019 году, до начала пандемии COVID-19. В ходе нынешнего визита ожидаются как переговоры тет-а-тет, так и встречи делегаций с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Лидер КНДР посещал Пекин в прошлом году
Последний визит Ким Чен Ына в Китай состоялся в сентябре 2025 года, когда он принял участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Тогда северокорейский лидер встретился с рядом мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, и впервые принял участие в многостороннем международном мероприятии.
Совместное появление Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына в первом ряду на параде многие наблюдатели расценили как сигнал США и их союзникам.
Примерно месяц спустя премьер Госсовета КНР Ли Цян посетил КНДР для участия в мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи, которые проходили с 9 по 11 октября 2025 года.
После переизбрания Ким Чен Ына генеральным секретарем партии на IX Национальном съезде Трудовой партии Кореи в феврале Си Цзиньпин направил ему поздравительное послание.
Министр иностранных дел Китая Ван И также посетил Пхеньян в апреле, где провел переговоры с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи и был принят Ким Чен Ыном.
Визит состоялся после поездок Трампа и Путина в Китай
Особое внимание привлекает тот факт, что визит Си Цзиньпина в КНДР проходит вскоре после официальных визитов в Китай президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Трамп посетил Китай с 13 по 15 мая, а Путин — с 19 по 20 мая.
По итогам визита Трампа американская сторона заявила, что лидеры двух стран разделяют цель денуклеаризации Корейского полуострова. В ходе визита Путина стороны подчеркнули в совместном заявлении свое несогласие с дипломатической изоляцией и экономическими санкциями в отношении КНДР.
Ожидается, что во время визита в Пхеньян Си Цзиньпин будет стремиться найти баланс между требованиями США и Южной Кореи по сдерживанию ядерной программы Северной Кореи и необходимостью сохранять тесные отношения с КНДР и Россией в условиях меняющейся глобальной и региональной геополитической обстановки.