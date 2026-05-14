Си Цзиньпин предупредил Трампа о риске конфликта из-за Тайваня Пекин заявил, что тайваньский вопрос остается ключевым фактором стабильности отношений между США и Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что при неправильном подходе к тайваньскому вопросу между двумя странами могут возникнуть конфликты, что поставит двусторонние отношения под серьезную угрозу.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая, посвященном деталям встречи лидеров в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе является «наибольшим общим интересом» двух стран. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — ключевая тема в отношениях США и Китая.

Китайский лидер отметил, что при правильном управлении этим вопросом отношения могут оставаться стабильными, однако в противном случае возможны «конфликты, которые поставят двусторонние связи под серьезную угрозу».

Си также заявил, что «независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе несовместимы «как огонь и вода», подчеркнув необходимость крайне осторожного подхода со стороны США.

«Новая глава в отношениях»

Си Цзиньпин отметил, что международная обстановка остается «изменчивой и турбулентной», и выразил готовность вместе с Трампом «открыть новую главу в отношениях США и Китая».

Он подчеркнул приверженность стабильному и прочному развитию двусторонних связей и сообщил, что стороны достигли консенсуса по новому видению конструктивных отношений между двумя странами.

По словам Си, это видение станет стратегической дорожной картой на ближайшие три года и далее.

Также китайский лидер отметил взаимовыгодный характер экономических связей между странами, подчеркнув, что при разногласиях единственным правильным путем являются равноправные консультации.

Он заявил, что Китай продолжит политику расширения открытости и приветствует участие американских компаний в китайских реформах и развитии.

«Крупнейший саммит»

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что визит в Китай является для него большой честью, и подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне.

Он назвал встречу с Си Цзиньпином «крупнейшим саммитом», за которым наблюдает весь мир, и отметил, что у них сложились «очень хорошие и длительные рабочие отношения».

Трамп заявил, что намерен укреплять коммуникацию и сотрудничество, а также «поднимать двусторонние отношения на самый высокий уровень».

Он также выразил уважение к Си Цзиньпину и китайскому народу и сообщил, что американские бизнес-лидеры сопровождали его в поездке и заинтересованы в расширении сотрудничества с Китаем.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, войну в Украине и обстановку на Корейском полуострове.

Кроме того, лидеры договорились поддерживать успешное проведение саммитов АТЭС и G20.