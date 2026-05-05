Системы противовоздушной обороны ОАЭ заработали из-за ракетной угрозы

Ekrem Biçeroğlu, Nariman Mehdiyev, Ekip
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о введении в действие систем противовоздушной обороны в связи с ракетной угрозой.
В письменном заявлении Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям ОАЭ отмечается, что системы противовоздушной обороны были активированы для отражения существующей ракетной угрозы.
В заявлении отмечается, что системы противовоздушной обороны были задействованы в связи с ракетной угрозой. Гражданам ОАЭ и лицам, проживающим в стране рекомендовано оставаться в безопасных местах и следить за предупреждениями и информацией, публикуемыми официальными источниками.
Власти призвали население не приближаться к любым обломкам, которые могут упасть в результате действий систем противовоздушной обороны, не снимать их на видео и сообщать о подобных случаях в уполномоченные органы.
В заявлении Министерства обороны ОАЭ отмечается, что системы ПВО страны в настоящее время активно противодействуют ракетным и беспилотным летательным аппаратам, которые, как утверждается, были запущены из Ирана. Звуки, слышимые по всей стране, являются результатом операций систем ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников.
- Нападение на ОАЭ
4 мая Иран заявил об атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов на ОАЭ и Оман; ОАЭ сообщили о возгорании в нефтепромышленном районе Фуджейры, в результате чего три человека получили ранения.
Согласно информации министерства обороны ОАЭ, системы ПВО перехватили 12 баллистических ракет, 3 крылатых ракеты и 4 БПЛА, запущенных из Ирана.