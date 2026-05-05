Системы противовоздушной обороны ОАЭ заработали из-за ракетной угрозы ПВО страны активно противодействуют ракетным и беспилотным летательным аппаратам, которые, как утверждается, были запущены из Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о введении в действие систем противовоздушной обороны в связи с ракетной угрозой.

В письменном заявлении Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям ОАЭ отмечается, что системы противовоздушной обороны были активированы для отражения существующей ракетной угрозы.

В заявлении отмечается, что системы противовоздушной обороны были задействованы в связи с ракетной угрозой. Гражданам ОАЭ и лицам, проживающим в стране рекомендовано оставаться в безопасных местах и следить за предупреждениями и информацией, публикуемыми официальными источниками.

Власти призвали население не приближаться к любым обломкам, которые могут упасть в результате действий систем противовоздушной обороны, не снимать их на видео и сообщать о подобных случаях в уполномоченные органы.

В заявлении Министерства обороны ОАЭ отмечается, что системы ПВО страны в настоящее время активно противодействуют ракетным и беспилотным летательным аппаратам, которые, как утверждается, были запущены из Ирана. Звуки, слышимые по всей стране, являются результатом операций систем ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников.

- Нападение на ОАЭ



4 мая Иран заявил об атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов на ОАЭ и Оман; ОАЭ сообщили о возгорании в нефтепромышленном районе Фуджейры, в результате чего три человека получили ранения.



Согласно информации министерства обороны ОАЭ, системы ПВО перехватили 12 баллистических ракет, 3 крылатых ракеты и 4 БПЛА, запущенных из Ирана.