В Генеральном штабе Кувейта сообщили, что взрывы в стране были связаны с работой средств противовоздушной обороны

Системы ПВО Кувейта вновь отразили атаку иранских беспилотников В Генеральном штабе Кувейта сообщили, что взрывы в стране были связаны с работой средств противовоздушной обороны

Системы противовоздушной обороны Кувейта вновь отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Ирана.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Кувейта, средства ПВО отреагировали на беспилотники, направленные на территорию страны из Ирана.

В заявлении отмечается, что звуки взрывов, слышимые в различных районах страны, были вызваны работой систем противовоздушной обороны по отражению атаки.

Граждан и проживающих в стране иностранных жителей призвали соблюдать указания по безопасности и меры предосторожности, опубликованные компетентными органами.

Ранее в ночные часы власти Кувейта уже выступали с аналогичным предупреждением.