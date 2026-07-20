Системы ПВО Кувейта вновь отразили атаку иранских беспилотников

Ömer Erdem, Elmira Ekberova
20 Июля 2026•Обновить: 20 Июля 2026
Системы противовоздушной обороны Кувейта вновь отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Ирана.
Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Кувейта, средства ПВО отреагировали на беспилотники, направленные на территорию страны из Ирана.
В заявлении отмечается, что звуки взрывов, слышимые в различных районах страны, были вызваны работой систем противовоздушной обороны по отражению атаки.
Граждан и проживающих в стране иностранных жителей призвали соблюдать указания по безопасности и меры предосторожности, опубликованные компетентными органами.
Ранее в ночные часы власти Кувейта уже выступали с аналогичным предупреждением.