В результате встречи Ахмеда Шараа и Дональда Трампа в рамках саммита НАТО в Анкаре Вашингтон приступил к процессу исключения Сирии из списка «стран, поддерживающих терроризм»

Сирия приветствует решение США об исключении страны из списка «стран, поддерживающих терроризм» В результате встречи Ахмеда Шараа и Дональда Трампа в рамках саммита НАТО в Анкаре Вашингтон приступил к процессу исключения Сирии из списка «стран, поддерживающих терроризм»

Сирия заявила, что с удовлетворением восприняла решение США начать процедуру исключения страны из списка «государств, поддерживающих терроризм».



В заявлении Министерства иностранных дел Сирии отмечается, что данный шаг является «важным событием в развитии отношений между двумя странами, основанных на диалоге и взаимном уважении».



В заявлении выражено удовлетворение тем, что после встречи президента Сирии Ахмеда Шараа и президента США Дональда Трампа, состоявшейся в рамках саммита НАТО в Анкаре, Вашингтон приступил к процессу исключения Сирии из списка «стран, поддерживающих терроризм», действующего с 1979 года.



- Способствует экономическому восстановлению



Намерение президента США Трампа в этом направлении было с удовлетворением воспринято Конгрессом.



«Этот шаг представляет собой важное событие в развитии сирийско-американских отношений, основанных на диалоге, взаимном уважении и общих интересах. Отмена этой классификации и прекращение санкций будут способствовать расширению возможностей для экономического восстановления, созданию необходимых условий для восстановления, а также стимулированию торговли и инвестиций. Это будет служить интересам сирийского народа и укрепит безопасность и стабильность в регионе», - отмечает МИД Сирии.

В заявлении также подчеркивается, что правительство Дамаска стремится продолжать конструктивную работу с США в целях укрепления отношений между двумя странами, а также обеспечения мира, развития и благосостояния.



— Мы закрыли мрачную страницу в истории Сирии



Министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шейбани в своей публикации в социальной сети американской компании X выразил удовлетворение этим решением.



«В соответствии с указаниями президента Ахмеда Шараа, с отменой этой классификации, навязанной Сирии в 1979 году из-за политики прежнего режима, мы закрываем мрачную страницу в истории нашей страны. В связи с этим решением я выражаю благодарность и признательность, прежде всего, США во главе с президентом Трампом, моему другу министру иностранных дел Марко Рубио, уважаемому послу Тому Барраку и всем, кто поддерживает Сирию», - написал министр.



Шейбани также разместил фотографию, на которой он вместе с президентом Шараа в самолёте изучает письмо с текстом данного решения.