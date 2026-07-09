Этот шаг представляет собой значимый шаг вперед в развитии сирийско-американских отношений, основанных на диалоге, взаимном уважении и общих интересах, - МИД Сирии

Сирия приветствовала решение США исключить ее из списка «государств — спонсоров терроризма» Этот шаг представляет собой значимый шаг вперед в развитии сирийско-американских отношений, основанных на диалоге, взаимном уважении и общих интересах, - МИД Сирии

Сирия приветствовала решение США начать процедуру исключения страны из списка «государств-спонсоров терроризма». Об этом говорится в сообщении МИД Сирии.

В сирийском ведомстве отметили, что этот шаг является «значимым событием в развитии отношений между двумя странами, основанных на диалоге и взаимном уважении».

В Дамаске выразили удовлетворение тем, что после встречи президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшейся на полях саммита НАТО в Анкаре, Вашингтон начал процесс исключения Сирии из списка государств — спонсоров терроризма, в котором страна находилась с 1979 года.

«Это будет способствовать экономическому восстановлению»

Кроме того, в МИД Сирии приветствовали решение президента США официально уведомить Конгресс о своем намерении.

«Этот шаг представляет собой значимый шаг вперед в развитии сирийско-американских отношений, основанных на диалоге, взаимном уважении и общих интересах. Отмена данного статуса и прекращение санкций будут способствовать расширению возможностей для экономического восстановления, созданию необходимой среды для реконструкции и стимулированию торговли и инвестиций. Это послужит интересам сирийского народа, а также укреплению безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

В МИД Сирии также подчеркнули, что власти страны намерены продолжать конструктивное взаимодействие с США в целях развития двусторонних отношений, обеспечения мира, развития и процветания.

«Мы закрыли темную главу в истории Сирии»

Министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шейбани также выразил удовлетворение принятым решением.

«В соответствии с указаниями президента Ахмеда аш-Шараа мы закрыли темную главу в истории нашей страны, добившись отмены статуса, навязанного Сирии в 1979 году из-за политики прежнего режима. Выражаю искреннюю благодарность Соединенным Штатам во главе с президентом Трампом, моему другу — государственному секретарю Марко Рубио, уважаемому послу Тому Барраку и всем, кто поддерживал Сирию в этом решении», — написал глава МИД Сирии в соцсети американской компании X.