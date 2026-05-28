Сирия поздравила Азербайджан с Днём независимости

Eşref Musa, Nariman Mehdiyev
28 Май 2026•Обновить: 28 Май 2026
Министерство иностранных дел Сирии опубликовало поздравительное послание по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
В письменном заявлении Министерства иностранных дел Сирии руководству и народу дружественного Азербайджана выражены самые искренние поздравления по случаю Дня независимости.
В заявлении выражается пожелание Азербайджану постоянной безопасности и стабильности. МИД Сирии подчеркивает, что укреплению связей сотрудничества между двумя странами в различных областях придается большое значение.