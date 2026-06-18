Свой первый опыт оказания неотложной помощи в условиях войны он получил в 150-летнем монастыре, расположенном на территории итальянской больницы в Алеппо

Сирийский реставратор восстанавливает вековые памятники Алеппо, разрушенные в ходе гражданской войны Свой первый опыт оказания неотложной помощи в условиях войны он получил в 150-летнем монастыре, расположенном на территории итальянской больницы в Алеппо

В одном из городов Сирии, подвергшихся самым серьезным разрушениям во время гражданской войны, культурное наследие, которое было на грани исчезновения под ударами бомб и в условиях боевых действий, обретает новую жизнь благодаря работе алепского реставратора Нимета Бедеви.

Бедеви до начала гражданской войны в 2011 году преподавал искусство сотням студентов в центре, основанном им в Алеппо, а в Италии специализировался на византийском и греческом искусстве и иконографии. Несмотря на все трудности он не покинул город, в котором родился и вырос, и посвятил себя спасению исторических памятников.

Он реставрирует в соответствии с оригиналом сотни произведений — от предметов из частных коллекций до куполов соборов, от вековых картин до церковных икон — и передает их будущим поколениям.

Восстановил 150-летний монастырь

В беседе с корреспондентом «Анадолу» Бедеви рассказал, что с детства был тесно связан с искусством, а с началом гражданской войны спасение исторических памятников стало для него не просто творческой деятельностью, а гуманитарной и культурной миссией.

Реставратор отметил, что свой первый опыт оказания неотложной помощи в условиях войны он получил в 150-летнем монастыре, расположенном на территории итальянской больницы в Алеппо.

Рассказывая о том, как он взял на себя задачу по спасению потолка исторического монастыря, стены и потолок которого обрушились в результате ракетного удара в начале гражданской войны, Бедеви сказал: «Потолок был выполнен в стиле барокко и создан малоизвестным художником из Алеппо. Вместе с моим старшим братом Беширом нам удалось спасти это помещение, отреставрировать его и заново расписать большую его часть».

Рассказывая о том, что в ходе войны они обнаружили множество культурных сокровищ Алеппо, которые оставались неизвестными или были забыты в хранилищах в плохих условиях, он отметил, что в связи с большим количеством запросов от церквей, монастырей и владельцев частных коллекций они ускорили реставрационные работы в помещениях, которые превратили в лаборатории.

После пожара в соборе Нотр-Дам в Париже у меня появилась возможность внести свой художественный вклад

Бедеви отметил, что эта работа по спасению исторических сокровищ Алеппо привлекла внимание международного художественного сообщества: «Нас пригласили на конференцию, организованную Луврским музеем, в которой приняли участие реставраторы из разных стран мира. В связи с той важной ролью, которую мы сыграли в реставрации исторических памятников в Алеппо, мы представили международной общественности результаты нашей работы, сопроводив их документами, фотографиями и видеоматериалами. В результате у меня появилась возможность внести свой художественный вклад после пожара в соборе Нотр-Дам в Париже. Мне было поручено написать икону святого Игнатия Антиохийского, представляющего регион Антиохии и Сирию».

Работа, отражающая трагедию Алеппо

Бедеви также продемонстрировал свою ещё незавершённую работу, отражающую трагедию города, рассказал об истории материалов, использованных в своих произведениях, следующими словами:

«В этой работе отражена печаль, которую вызывает этот город с его нагромождёнными друг на друга, примыкающими друг к другу и разрушенными домами. Один из кусков дерева, использованных мной в работе, — это остаток шкафа из обломков разрушенного дома; другой — из дома моего старшего брата, в который попала ракета. Проходя по старым улицам Алеппо, по разрушенным районам, я собираю винты, петли, осколки ракет и бомб. Эти изношенные металлы символизируют то, как жители этого города, подобно этому железу, изнашиваются, словно превращаясь в осколки».

Сложные процессы реставрации длятся месяцами

Он подчеркнул, что реставрация 300-летних картин, написанных на льне, иногда занимает более 6–7 месяцев и что этот процесс, напоминающий копание колодца иголкой, проводится с огромной тщательностью.

Бедеви отметил, что на сегодняшний день им удалось спасти произведение бельгийского художника 1816 года из собора Марони, крупнейшую в Ближнем Востоке купольную роспись площадью 700 квадратных метров в Сирийской католической церкви, а также множество произведений армянских художников, созданных несколько веков назад.

«В этот измученный город наконец-то должна прийти стабильность»

По его словам, они будут продолжать работу по сохранению культурного наследия Алеппо, Бедеви завершил свою речь следующими словами:

«Сегодня моя главная цель — прежде всего принести стабильность в этот измученный город. Независимо от политических взглядов, эта 15-летняя война уже измотала людей, все устали. Я надеюсь, что экономическая ситуация стабилизируется, люди по всему миру вновь обратятся к работе и образованию, а умы откроются. Эта страна теперь в этом нуждается».