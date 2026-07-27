Отец пятерых детей, 75-летний сириец обвинил YPG в разрушении своего дома и других зданий в деревне

Сириец вернулся в свою деревню в Ракке спустя 12 лет и обнаружил руины своего дома Отец пятерых детей, 75-летний сириец обвинил YPG в разрушении своего дома и других зданий в деревне

75-летний сириец, вернувшийся в свою деревню на севере провинции Ракка после почти 12 лет изгнания, обнаружил, что его семейный дом превратился в руины, а деревья в саду исчезли.



Ахмет Аббас рассказал, что был вынужден покинуть деревню Салиб, расположенную недалеко от сирийско-турецкой границы, из-за угроз со стороны террористической группировки YPG.



В течение многих лет Аббас мечтал вернуться в дом, где он вырос и сохранились воспоминания о семье. Он рассказал, что отправлялся в путь домой, ожидая увидеть здание в основном целым и уцеленным, требующим лишь уборки и ремонта.



«Нашей единственной мечтой было вернуться домой. Мы думали, что найдём его таким, каким оставили, и что нам останется лишь убрать и привести всё в порядок», — рассказал Аббас агентству «Анадолу».

Но когда он прибыл на место, то обнаружил лишь руины и обломки дверного проёма.



«Я годами хранил ключ от своего дома, — рассказал он. — Я надеялся вернуться вместе с братом и его детьми и войти в свой дом, но вместо этого мне пришлось увидеть его руины».



По его словам, исчезли даже ореховые деревья в саду, под сенью которых он годами сидел в тени.



«Более 90 % деревни разрушено. Большинство домов были полностью сровнены с землёй или взорваны минами», — добавил он.



Отец пятерых детей обвинил YPG в разрушении своего дома и других зданий в деревне.



Аббас вспомнил, что когда-то в этом районе мирно сосуществовали люди разных этнических происхождений.



«Мы были родственниками курдских семей и жили вместе как братья. У нас были крепкие узы», — поделился он.

Пробираясь сквозь обломки, Аббас сообщил, что первым делом он искал большое зеркало, унаследованное от матери. Он разрыдался, рассказывая о том, что так и не смог его найти.



«Это зеркало принадлежало моей матери. Оно было напоминанием как о матери, так и об отце. Когда я вернулся, его тоже не было», — сказал он.



Аббас отметил, что разрушения лишили его не только дома, но и многих вещей, связывавших его с семьёй и прошлым.



«Не осталось ни дома, ни единого дерева. Всё сожжено и разрушено», — заявил он. «Слова „разрушение“ недостаточно, чтобы описать то, что произошло».