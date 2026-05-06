Силы США в Южной Корее провели учение по обнаружению целей Учение стало частью совместных американо-южнокорейских маневров «Флаг свободы»

Группировка американских военных, дислоцированных в Южной Корее, провела в период с 21 по 26 апреля учение, включавшее высадку с воздуха и обнаружение целей.

По информации агентства Yonhap, основанной на заявлении с авиабазы Осан, американские силы провели учение на базе Хамфрис в Пхёнтхэке, расположенной примерно в 60 километрах к югу от столицы страны, Сеула.

В ходе учения выполнялись десантирование с воздуха и отслеживание целей в горной местности.

Учение стало частью совместных американо-южнокорейских воздушных маневров «Флаг свободы» (Freedom Flag).

