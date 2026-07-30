Авиаудары по укрытиям террористов нанесены в регионе Средняя Шабелле

Силы безопасности Сомали нейтрализовали 11 главарей «Аш-Шабаб» Авиаудары по укрытиям террористов нанесены в регионе Средняя Шабелле

В результате операции против террористической организации «Аш-Шабаб» в регионе Средняя Шабелле были уничтожены 11 главарей группировки.



Как сообщил министр обороны Сомали Ахмед Моаллим Фики на брифинге, мишенью авиаударов стало место проведения собрания боевиков. В результате операции были уничтожены 11 главарей группировки, еще четыре человека получили ранения.

В последнее время правительство Сомали активизировало наземные и воздушные операции против «Аш-Шабаб». Военные действия против группировки продолжаются в различных районах страны.

Террористическая организация «Аш-Шабаб», возникшая в Сомали в 2006 году, на протяжении многих лет совершает нападения на правительственные силы и международный миротворческий контингент.

С 2022 года сомалийские силы безопасности при поддержке международных партнеров проводят масштабные операции против группировки в центральных и южных районах страны.