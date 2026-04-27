Силы безопасности Сирии ликвидировали «террористическую ячейку» в Хомсе

Cилы безопасности Сирии ликвидировали «террористическую ячейку» в провинции Хомс.

Как заявили в МВД Сирии, в результате оперативно-разведывательных мероприятий спецслужбы выявили ячейку и предотвратили диверсию, направленную на подрыв безопасности и стабильности в регионе.

Согласно официальному заявлению, подразделения специального назначения провели штурм укрытия боевиков. В ходе операции двое подозреваемых были нейтрализованы, а район проведения спецоперации полностью перешел под контроль правительственных сил.

При обыске у членов ячейки изъято противотанковое вооружение, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), снайперские винтовки, автоматическое оружие, а также значительное количество боеприпасов и ручных гранат.

В МВД подчеркнули, что проведенная операция — часть системной работы по выявлению «спящих ячеек» и пресечению террористической активности.

В ведомстве заявили о решимости продолжать борьбу с любыми элементами, угрожающими безопасности на всей территории Сирии.​​​​​​​