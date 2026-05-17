Силы безопасности Пакистана нейтрализовали 5 боевиков в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление местной полиции, операция прошла в округе Банну на фоне роста террористической активности и нестабильности в регионе.

Отмечается, что среди ликвидированных боевиков был человек, которого подозревают в причастности к организации теракта с участием смертника 9 мая на полицейском посту в Фатех-Хеле.

В полиции подчеркнули, что операции против боевиков будут продолжаться до полного обеспечения постоянного мира в регионе.

9 мая в результате теракта с участием смертника на полицейском посту в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 15 сотрудников правоохранительных органов.

Проблема террора в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане в основном происходят в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.

В обеих провинциях действуют вооруженные группировки, заявляющие о решимости защищать права народностей пушту и белуджи и регулярно совершающие атаки на силы безопасности и гражданское население.

Исламабад утверждает, что пакистанские талибы (ТТП) базируются на территории Афганистана и оттуда планируют свои нападения, однако афганские власти эти обвинения отвергают.

В Белуджистане наиболее активна Армия освобождения Белуджистана (БЛА), которая требует независимости провинции и передачи власти народности белуджи.