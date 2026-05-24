Силы безопасности Пакистана нейтрализовали более 25 боевиков Операция прошла в районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва

В результате операции сил безопасности в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва нейтрализовано более 25 боевиков.

Как сообщила газета Dawn со ссылкой на местные источники, полицейский комитет мира провел операцию в районе Банну после получения разведданных о присутствии боевиков.

Начальник полиции района Банну Ясир Африди сообщил, что в результате инцидента погибли 4 человека, включая двоих полицейских, еще 10 человек получили ранения, среди которых 7 полицейских.

Между тем, саперы полиции Банну обезвредили 10-килограммовое взрывное устройство дистанционного управления, заложенное в этом районе.​​​​​​​