Силы безопасности Либерии изъяли крупную партию кокаина весом 3 971 кг

Adam Abu-bashal, Ulviyya Amoyeva
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
Силы безопасности Либерии изъяли 3 тонны 971 килограмм кокаина в ходе спецоперации в городе Пейнсвилл.
В заявлении сил безопасности говорится, что операция прошла на складе в жилом квартале VOA на окраине Монровии.
В ходе операции был задержан Йоханн Давид Гарсес Грахалес с гражданством Колумбии и Испании. При задержании у него было изъято огнестрельное оружие. Также силы безопасности взяли под стражу гражданина Сербии Срдана Селеша.
Данная конфискация официально признана правоохранительными органами Либерии одной из самых масштабных в истории государства.
Власти сообщили, что ведется расследование с целью установления того, каким образом наркотики были ввезены в страну, а также установления личности владельца склада.