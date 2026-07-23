Операция прошла на складе в жилом квартале VOA на окраине Монровии

Силы безопасности Либерии изъяли крупную партию кокаина весом 3 971 кг Операция прошла на складе в жилом квартале VOA на окраине Монровии

Силы безопасности Либерии изъяли 3 тонны 971 килограмм кокаина в ходе спецоперации в городе Пейнсвилл.

В заявлении сил безопасности говорится, что операция прошла на складе в жилом квартале VOA на окраине Монровии.

В ходе операции был задержан Йоханн Давид Гарсес Грахалес с гражданством Колумбии и Испании. При задержании у него было изъято огнестрельное оружие. Также силы безопасности взяли под стражу гражданина Сербии Срдана Селеша.

Данная конфискация официально признана правоохранительными органами Либерии одной из самых масштабных в истории государства.

Власти сообщили, что ведется расследование с целью установления того, каким образом наркотики были ввезены в страну, а также установления личности владельца склада.

