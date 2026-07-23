Сибига: Украине нужна срочная поддержка ЕС для бесперебойной работы "Путей солидарности"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, в ходе которого стороны обсудили новый пакет санкций ЕС против России, ситуацию в Черном море и необходимость поддержки Украины.

"Провел откровенный и содержательный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Приветствовал достижение согласия в Европейском союзе по 21-му пакету санкций против России и поблагодарил ЕС за сохранение давления на агрессора. Каждая новая российская атака должна встречать еще более жесткий санкционный ответ", — отметил Сибига.

По его словам, Россия "пытается превратить Черное море в зону страха, дестабилизации и принуждения".

"Только с начала июля было атаковано 31 торговое судно. Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке", - отметил глава МИД.

Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы стороны также обсудили подготовку "ко всем возможным сценариям развития ситуации".

"Украине необходима срочная поддержка Европейского союза для обеспечения бесперебойной работы "Путей солидарности", а также для увеличения пропускной способности Дунайского коридора", - добавил Сибига.