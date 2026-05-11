Сибига: Украина готова сотрудничать со странами Балтии, чтобы предотвратить инциденты с дронами Глава МИД Украины заявил, что обсудил недавние инциденты с дронами с латвийской коллегой Байбой Браже

Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить инциденты с дронами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя разговор с латвийской коллегой Байбой Браже в соцсети американской компании Х.



"Расследования показали, что это стало результатом работы российской радиоэлектронной борьбы, которая намеренно отклоняла украинские дроны от их целей в России. Я подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных инцидентов, в том числе с непосредственным участием наших специалистов", - написал Сибига.

По его словам, целью Украины является обеспечение максимальной безопасности Латвии, других стран Балтии и Финляндии.



"Во-первых, за счет эффективного противодействия российской агрессии и ослабления военной машины России. Во-вторых, за счет помощи в укреплении защиты воздушного пространства наших друзей", - добавил украинский министр.