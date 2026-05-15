К инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента, - глава МИД Украины

Сибига: «Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины» разместят в Гааге К инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента, - глава МИД Украины

Украина получила официальное подтверждение размещения «Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины» в Гааге. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Утверждение в Кишиневе соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины стало историческим шагом к созданию инфраструктуры правосудия», – сказал Сибига в эфире телемарафона.

«Сегодня мы получили четкое подтверждение, что местом размещения трибунала будет Гаага. И нидерландская сторона нам это подтвердила. Это также свидетельствует о том, что создание трибунала — это уже не абстрактная идея, а конкретный механизм, и неизбежно виновные будут привлечены к ответственности за преступление агрессии», - отметил он.

По украинского министра, к инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента. И география стран-участниц в дальнейшем будет расширяться, - добавил он.